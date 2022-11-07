Число продавцов китайских машин выросло на авторынке Петербурга на 30%

В Петербурге резко выросло число автосалонов, торгующих "китайцами". Фото: chery.ru

Петербургские автолюбители все активнее пересаживаются на китайские машины. Этому способствует массовый исход европейских и японских автокомпаний из России. А дилеры, раньше торговавшие «Мерседесами» и «Тойотами» в срочном порядке переключаются на «Чери», «Джили» и «Чанганы».

- С начала года число местных игроков, включивших в свои портфели «китайцев», выросло почти на треть, - пишет «Деловой Петербург».

Это помогло избежать закрытия самих автосалонов. Их количество не только не сократилось, но даже немного выросло: год назад в Петербурге работали 222 точки продаж новых легковушек, а в октябре 2022-го - 224.

Если год назад «китайцев» в Петербурге продавали 45 автосалонов, то сейчас показатель вырос до 61. Рост - на 30%.

Впрочем, лидирует пока все равно отечественная «Лада», далее идут корейские «Киа» и «Хендэ», а вот четвертое место уже заняла китайская «Чери».