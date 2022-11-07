Школьник и мужчина пострадали в ДТП такси и легковушки в Петербурге

В результате ДТП в Красносельском районе пострадал школьник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге произошло ДТП между такси и легковым автомобилем, в котором пострадали два человека. Вечером 6 ноября 2022 года машины столкнулись на пересечении улицы Доблести и улицы Маршала Казакова. В итоге все участники аварии попали в больницу. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 21:15 часов 67-летний водитель автомобиля "Лада Веста" столкнулся с такси "Хендай Солярис", которым управлял 39-летний мужчина, - рассказали в полиции.

В итоге пассажир такси 13-летний мальчик пострадал, водитель отделался испугом. Также пострадал водитель отечественного автомобиля. Всех госпитализировали в больницу.

Известно, что водитель "Весты" 11 раз привлекался за превышение скорости в 2022 года. Проводится проверка.