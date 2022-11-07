Уровень безработицы снизился в Петербурге за две недели

В Петербурге количество безработных снизилось на 537 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге находится на стабильно низком уровне - 1,7 процент. Об этом 7 ноября 2022 года сообщили в Смольном. Только за последние две недели количество безработных сократилось более чем на 500 человек до 16 тысяч.

- Потребность в работниках, заявленная работодателями в Службу занятости населения составляет 45 тысяч человек. Количество человек в режиме неполной занятости уменьшилось до 1803 человек на 65 предприятиях, а количество работников в простое незначительно увеличилось - до 8 281 на 65 предприятиях, - сообщили в городской администрации.

Только с начала года Служба занятости Северной столицы устроила на работу более 38,7 тысяч человек, еще более 1 тысячи получили временную работу, а 6 тысяч - трудоустроено на общественные работы.