Стоимость продовольственной корзины в Петербурге снизилась на 1,3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последние две недели снизилась стоимость корзины социально-значимых продовольственных товаров на 1,3 процент. Об этом 7 ноября 2022 года сообщили в городской администрации.

- Цены на товары, не входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров уменьшилась на 5,1 процентов, - отметили в Смольном.

Так, снижение цен наблюдается на рыбу на 12,3 процентов, на 4,2 процента подешевел картофель, на 5,4 процентов упала цена на гречку, на 7,7 процентов на вермишель, еще на 1,9 процент стала дешевле капуста, на 3,6 процентов стала дешевле морковь, на 6,3 процентов - лук, а яблоки снизились в цене на 2,9 процентов.

Но есть и продукты, которые выросли в цене. Это подсолнечное масло - рост на 1,9 процент, кура - на 2,4 процента, а также молоко стало дороже на 2,5 процента.