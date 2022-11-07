Бывший начальник колонии предстанет перед судом в Новгородской области

В Новгородской области будут судить экс-начальника колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Управления СК России по Новгородской области завершили работу по делу бывшего начальника исправительной колонии, которого обвиняют в преступной халатности. Причиной уголовного разбирательства стал пожар годичной давности, при котором один человек погиб и еще трое пострадали.

- По версии следствия обвиняемый, являясь начальником исправительной колонии № 4, расположенной в городе Валдай, не исполнил свои обязанности по руководству системой пожарной безопасности. При этом ему было достоверно известно о имеющихся нарушениях, - сообщает пресс-служба новгородского управления Следкома России.

По версии следствия, именно недостаточная работа начальника колонии привела к тому, что когда в декабре 2021 года один из заключенных устроил умышленный поджог, система пожаротушения не сработала как надо.

В результате пожара один заключенный погиб и еще трое пострадали, а само здание изолятора заметно обгорело.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.