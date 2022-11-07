Полсантиметра снега выпало в Петербурге 6 ноября

Дорожные службы оперативно отреагировали на «температурные качели» в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 6 ноября 2022 года выпал снег, который даже пролежал до середины дня. Так как на улице была плюсовая температура, осадки оказались мокрыми и быстро таяли. Но все же могли спровоцировать серьезные дорожные происшествия. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Хотя высота снежного покрова составила всего полсантиметра, и он почти сразу начал таять, осадки могли спровоцировать появление скользкости. Поэтому уборка снега дорожными предприятиями комитета по благоустройству началась сразу, для того чтобы транспорт и горожане могли безопасно передвигаться по городу, - сообщили в Смольном.

Также службы обработали дороги, мосты и путепроводы, когда ночные температуры опускались ниже нуля, чтобы избежать ДТП.