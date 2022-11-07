Ограничения движения на дамбе вводятся с 7 по 13 ноября

На дамбе вводятся ограничения скорости. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургских автомобилистов предупреждают об изменении режима движения по участку КАДа, проходящем по дамбе. С понедельника здесь вводятся очередные ограничения проезда по причине дорожных работ.

- Внутреннее кольцо (Невская сторона) КАД: 138 км – 139 км – правая полоса. Внешнее кольцо (Финская сторона) КАД: 130 км – 129 км – правая полоса, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Водителей призывают к внимательности и советуют не превышать установленные лимиты скорости движения. В обычном режиме на дамбе он составляет 110 километров в час, ограничение на конкретном участке регламентируются установленными дорожными знаками.