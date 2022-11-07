Общественный транспорт Петербурга начали готовить к зиме Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общественный транспорт Санкт-Петербурга начали готовить к зиме. Со следующей недели в городе начнет холодать, а значит и снег не за горами. Поэтому весь транспорт прошел сезонное техобслуживание и подготовку к холодам. Об этом 7 ноября 2022 года рассказали в комитете по транспорту.

- На предприятиях городского наземного и подземного электрического транспорта также подготовлено свыше 240 единиц автомобильной техники, 30 снегоочистительных вагонов и снегоочистительных уборочных машин на железнодорожных путях, почти 70 единиц снегоуборочной и автотракторной техники, а также более 100 индивидуальных тепловых пунктов и около 20 км трубопроводов сжатого воздуха для обдувки стрелочных переводов, - рассказали в комитете.

Также организована уборка транспорта, посадочных площадок, конечных станций, депо. Весь наземный транспорт оснащен снегоуборочным инвентарем.