Ирина Хабик возглавила Невский районный суд Петербурга

Путин назначил нового председателя в Невский райсуд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председателем Невского районного суда Санкт-Петербурга стала Ирина Хабик. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Последние пять с половиной лет Хабик работала заместителем председателя в том же суде.

- Ирина Валерьевна специализируется на рассмотрении гражданских дел., - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ирина Хабик Ирина Валерьевна окончила в 2004 году «Российскую правовую академию».

Карьеру начинала во Фрунзенском районном суде в должности секретаря суда и помощника судьи. Через два года после окончании учебы была назначена судьей в тот же суд.

Напомним, что Невский районный суд Петербурга – один из крупнейших в городе. Здесь работают 29 судей, каждый из которых рассматривает десятки дел. По статистике первых шести месяцев 2022 года, в среднем нагрузка составляла 79 оконченных дел в месяц на судью.