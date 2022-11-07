Объемы поставок фруктов и овощей из Узбекистана в Петербург вырос на 74,5%

Объемы поставок фруктов и овощей из Узбекистана в Петербург увеличились с начала года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прилавках магазинов и рынков Санкт-Петербурга стало больше продуктов из Узбекистана. С начала года в городе произошел стремительный рост объема поставок овощей и фруктов из республики. Об этом 7 ноября 2022 года рассказал губернатор Александр Беглов во время визита в Узбекистан.

- За первое полугодие 2022 года в наш город было поставлено фруктов, овощей и другой продукции на 74,5 процента больше, чем в первом полугодии прошлого года. Стабильный рост показателей двусторонней торговли продолжится. Наш визит придаст новый импульс двусторонним отношениям, - отметил градоначальник.

Также в первом полугодии 2022 году объем торговли Петербурга с Узбекистаном вырос на 9,5 процентов и достиг почти 186 миллионов долларов США. Беглов подчеркнул, что это связи важно укреплять и развивать в дальнейшем, охватить новые сферы и отрасли на благо городов и стран.