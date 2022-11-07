Губернатор Петербурга приехал с рабочим визитом в Узбекистан

Делегация из Петербурга прибыла в Ташкент. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов начал рабочий визит в Узбекистан с возложения цветов к монументу Боевой славы в Ташкенте и, в частности, к памятной плите защитникам Ленинграда. После этого глава Северной столицы провел ряд официальных встреч.

- За первое полугодие 2022 года объем торговли между Петербургом и Узбекистаном вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 185,8 миллиона долларов, - отметил Беглов в разговоре с хокимом (мэром) Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым.

На встрече была достигнута договоренность об увеличении поставок узбекских фруктов и овощей в Петербург. Кроме того, в 2023 году в Северной столице могут пройти дни Ташкента, посвященные этому городу.

В рамках визита делегация из Петербурга также посетит Самарканд.