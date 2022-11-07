Строитель погиб в шахте лифта в Мурино

В Мурино строитель упал в шахту лифта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области на стройке нашли мертвого мужчину. Несчастный случай произошел на стройке жилого многоквартирного дома на улице Шувалова в Мурино. Об этом 7 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В половине восьмого вечера 6 ноября труп 26-летнего гражданина Таджикистана был обнаружен в шахте лифта на уровне 4-го этажа. Погибший работал на указанной стройке, - рассказал источник.

По предварительным данным, мужчина упал в шахту лифта во время работы и разбился. Однако пока труп направлен в морг для установления причины смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Известно, что мужчина приехал в Россию в феврале этого года с целью работы, имел временную регистрацию в Петербурге.