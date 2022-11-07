Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 12:18

Пиотровский показал, как изменился книжный магазин в Доме Зингера в Петербурге

Дом книги на Невском проспекте откроется после ремонта 12 ноября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Обновленный Дом книги откроется 12 ноября. Фото: Борис Пиотровский в телеграм.

Обновленный Дом книги откроется 12 ноября. Фото: Борис Пиотровский в телеграм.

Легендарный книжный магазин в Доме Зингера откроется после ремонта 12 ноября. Об этом еще раз заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Сегодня он посетил магазин и показал журналистам, какие произошли изменения.

- Обновление Дома книги вышло на финишную прямую. Основные ремонтные работы уже сделаны. Осталось навести порядок, распаковать мебель, расставить книги, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

Открытие намечено на эту субботу. Правда, вице-губернатор не уточнил, коснется оно всего магазина в целом или отдельных этажей. Напомним, что победитель на проведение ремонта в части помещений Дома книги был определен лишь месяц назад. Контракт стоимостью в 99 миллионов рублей, предусматривает окончание работ до 30 ноября.