Холода вернутся в Петербург к выходным

К выходным в Петербурге снова похолодает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкое похолодание ожидается в Петербурге в конце нынешней недели. Ближайшие рабочие дни окажутся очень теплыми по меркам ноября, но потом циклоны уйдут, а холода - вернутся. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Эта неделя очень теплая, выше нормы. Температура будут доходить до +10 градусов. А к 13-14 числу ожидаем возвращения погоды, как была в эти выходные, - отметил синоптик.

Похолодание будет плановым, зима уже близко. Исходя из многолетних метеонаблюдений в 20-х числах ноября в Петербурге происходит переход через ноль, когда среднесуточная температура станет отрицательной.

Поэтому водителям, еще не сменившим резину с летней на зимнюю, стоит не затягивать с «переобувкой».