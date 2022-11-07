Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 12:58

ГАТИ согласовала установку оборудования к фестивалю «Страна СВЕТА» на Дворцовой площади

Он пройдет 3-4 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге пройдет финал конкурса-фестиваля "Страна СВЕТА". Фото: ГАТИ

В Петербурге пройдет финал конкурса-фестиваля "Страна СВЕТА". Фото: ГАТИ

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга согласовала установку элементов благоустройства и ограждений для проведения конкурса-фестиваля «Страна СВЕТА» на Дворцовой площади.

- Производство работ разрешено с 25 ноября по 2 декабря 2022 года, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Конкурс современного медиаискусства, точнее его финал, пройдет в самом центре города на Неве 3 и 4 декабря. В эти два дня Дворцовая площадь станет «холстом» для художников, создающих световые инсталляции.

Свои творения в Петербурге представят авторы из различных регионов России. В третьем отборочном туре, который завершится 30 ноября, есть и представитель Северной столицы.