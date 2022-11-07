Более 6,5 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

С воды собрали 27 кубометров загрязнений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экологические аварийные службы Петербурга сняли больше 6,5 тонн опасных отходов лишь за одну неделю. Итоги минувших семи дней подвели в городском Комитете по природопользованию.

- С 31 октября по 6 ноября городские аварийные экологические службы приняли 379 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности, - сообщает пресс-служба комитета.

Из этого числа 24 выезда были на ликвидацию разливов ртути и очистку грунта и помещений от ртутных загрязнений. Сотрудники предприятия «Экострой» собрали килограмм ртутьсодержащих отходов и четыре килограмма люминесцентных ламп.

С водоемов убрано 27 кубометров загрязнений. А речка Ждановка у Мало-Петровского моста была обработана активной пеной.