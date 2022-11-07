Еще один пролет нового съезда с ЗСД смонтировали на Витебской развязке в Петербурге

На Витебской развязке смонтировали еще один пролет. Фото: t.me/linchenko_spb

Витебская развязка постепенно начинает принимать очертания. Строители завершили монтаж еще одного пролета на будущей скоростной трассе. Сейчас работы идут в районе Кубинской улицы, где ЗСД будет пересекаться с ШМСД в створе Благодатной улицы.

- На участке Благодатной и Кубинской улиц собрана 1/3 пролетных строений — это более 1600 тонн металлических конструкций. Каждый блок весом в 45 тонн специалисты поднимают на высоту 12 метров, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Николай Линченко.

Всего участок Витебской развязки будет состоять из 34 наземных опор, которые уже смонтированы и пролетных строений виадука. Их должны собрать до конца текущего года. А полностью строительство первого этапа ШМСД завершится в 2024 году.