Дети спасли кота от голодной смерти в подвале дома на Думской улице в Петербурге

В центре Петербурга дети спасли из подвала кота. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимательность детей спасла от гибели кота, которого кто-то запер в подвале дома на Думской улице. Несчастное животное не имело шансов выбраться наружу, так как было привязано веревкой и обречено на медленную голодную смерть.

- В службу 01 позвонили мальчишки: в доме на Думской улице кот находится за какой-то решеткой под окном первого этажа и не может выбраться. На просьбу прислать фото, дети прислали видео, отлично демонстрирующее и решетку и даже глазки кота за ней, - сообщается в группе ВКонтакте отряда «КОШКИСПАС».

Информация была доведена до спасателей, а пока школьникам посоветовали обратиться к родителям, чтобы те нашли через дворника ключ от подвала и освободили котика. Но оказалось, что сильно занятые мамы и папы просто отмахнулись от своих же детей.

Лишь у одной девочки родители оказались не такими черствыми, раздобыли ключ и обнаружили в подвале измученного привязанного кота. Животное освободили.

- Мы часто слышим, что дети нынче равнодушные, погруженные в себя и в телефон. Вопрос к родителям: как вам чувствуется? Вы показали своим бездействием отвратительный пример равнодушия не только по отношению к животному, но и к своим же детям, - возмущаются волонтеры.