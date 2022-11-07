Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 ноября 2022 15:24

1,8 миллиона рублей с кредитом отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

68-летнюю женщину обманули лже-банкиры
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пенсионерка отдала мошенникам почти два миллиона рублей.

Пенсионерка отдала мошенникам почти два миллиона рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще одна петербургская пенсионерка попалась на удочку мошенников. 68-летняя женщина поверила лже-банкирам и лишилась большой суммы денег. Причем не только своих, но и взятых в кредит.

- 2 и 3 ноября пенсионерке звонил неизвестный, который заявлял, что мошенники пытаются оформить на женщину кредиты, - пишет «Мойка 78».

А чтобы защитить себя, петербурженке надо успеть первой взять кредит и перевести деньги на безопасные счета.

Женщина поверила обманщикам, оформила кредит в 1,2 миллиона рублей. После чего добавила к ним накопленные 550 тысяч и отправила на указанные злоумышленниками реквизиты.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка пошла в полицию. Следователи возбудили уголовное дело. Мошенников ищут.