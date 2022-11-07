Отличившихся в зоне спецоперации росгвардейцев наградили под Петербургом

Военнослужащих наградил генерал-майор Алексей Воробьев. Фото: Росгвардия

Росгвардейцев, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции, наградили. Военнослужащие защищали население Донбасса. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла под Петербургом 7 ноября.

- Росгвардейцам за мужество, самоотверженность и отвагу вручили медали Жукова и Суворова. Награды вручены в соответствии с Указом президента России. Кроме этого, военнослужащие получили нагрудный знак «Участник боевых действий», - рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Отличившихся росгвардейцев во время проведения торжественной церемонии наградил командующий Северо-Западного округа Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев.

Напомним, в Петербурге проходит лечение офицер из Бурятии Балдан Цыдапов. Во время спецоперации он спас 150 сослуживцев. Раненый 24-летний парень два часа стрелял по врагу, чтобы спасти других военнослужащих.