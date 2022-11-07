13 потерявшихся человек найдены погибшими в Ленобласти за октябрь

13 человек погибли на болотах и в лесах Ленобласти всего за месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре у поисковиков Петербурга и Ленобласти резко увеличился объем работы. Из-за сезона клюквы возросло количество потерявшихся людей. Увы, но часть из них спасти не удалось. 13 человек обнаружены погибшими.

- Клюква поспела. Если с самой весны мы радовались, что заявок становится меньше, то проклятая ягода положила этому конец. В нынешнем октябре в петербургский отряд «Лиза Алерт» поступило 334 сообщения о потерявшихся – на 35 больше, чем год назад, - сообщается в соцсетях отряда.

Количество лесных поисков по сравнению с сентябрем, когда искали в основном грибников, сократилось вдвое. Но выросло число потерявшихся на болотах. А болото - это сырость и холод, невозможность согреться у костра.

Всего за октябрь были найдены живыми 224 человека. 13 - погибшими. 17 человек не обнаружены до сих пор. 24 заявки оказались ложными.