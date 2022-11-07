Фасады Петропавловской крепости в Петербурге отреставрирует ПСБ «Жилстрой»

Работы будут завершены в 2024 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге отреставрируют Петропавловскую крепость. Официальный сайт Единой информационной системы «Закупки» информирует о завершении тендера и определении подрядчика для выполнения работ.

- Подрядчиком выступит ООО «Проектно-строительное бюро «Жилстрой», которое проведет реставрационные работы в петербургской достопримечательности, - сообщается на официальном сайте.

Напомним, конкурс был объявлен Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, а реставрационные работы по результатам тендера будут стоить 1 миллиард 361 миллион рублей, хотя начальная цена была всего на 500 тысяч больше.

Подрядчик займется реставрацией гранитных фасадов крепостной ограды Петропавловской крепости. Работы будут завершены в 2024 году.

До 16 ноября продолжается поиск подрядчика для реставрации валганговых фасадов правого полуконтргарда Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Начальная цена контракта – 27,6 миллионов рублей .