Специалисты из Петербурга участвуют в развитии медицинского туризма в России

У туристов пользуются популярностью такие врачи, как стоматолог, офтальмолог, ортопед, пластический хирург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты из Санкт-Петербурга будут помогать развивать медицинский туризм в России. Кроме этого, в планах экспертов – развитие экспорта оздоровительных услуг и базы санаторно-курортного лечения. Специалисты будут заниматься совершенствованием нормативно-правового регулирования экспорта медицинских услуг.

- Планируется увеличить объем экспорта лечебных услуг не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Предполагается, что к 2024 году иностранные медицинские туристы, которые будут посещать Россию, пополнят бюджеты разных уровней на миллиард долларов США, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма Петербурга.

Чаще всего иностранцы обращаются за российской медицинской помощью по вопросам акушерства и гинекологии, репродуктивных технологий, диагностических исследований. Кроме этого, у туристов пользуются популярностью такие врачи, как стоматолог, офтальмолог, ортопед, пластический хирург.

За 10 месяцев этого года к российским врачам обратились 90 тысяч иностранцев, которые потратили на лечение более 450 миллионов рублей.