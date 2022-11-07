Основные ремонтные работы завершены в Доме книги в Петербурге

Отремонтированное здание откроется 12 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отремонтированный Дом книги откроется в Петербурге 12 ноября. Основные ремонтные работы на первом и втором этажах уже завершены. Заменены напольная плитка и оконные стекла, стены отделаны венецианской штукатуркой. В залах установили звуковое и видеооборудование. В магазине появится новое торговое оборудование и эксклюзивная мебель из дерева и латуни.

- Больше 100 тысяч товаров будет представлено в ассортименте магазина, 80% из них – книги. Для самых маленьких посетителей Дома Зингера появится зона для игр и мастер-классов, - рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Дизайнеры попытались сохранить атмосферу легендарного городского книжного магазина. В зале искусств оборудован комфортный зал для мероприятий со сценой и местами для зрителей. Напомним, Дом книги откроется 12 ноября и будет работать ежедневно с 9 утра до 23 вечера.