Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 17:11

Жители Петербурга смогут посещать заседания Законодательного собрания

Горожане могут записаться на заседание через интернет-приемную
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жители Петербурга смогут посещать заседания Законодательного собрания

Жители Петербурга смогут посещать заседания Законодательного собрания

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заседания Законодательного собрания Петербурга теперь смогут посещать жители города. Записаться петербуржцы могут уже сейчас через интернет-приемную. Об этом в своем-телеграм-канале сообщает спикер ЗакСа Александр Бельский 7 ноября.

- Мы последовательно делаем нашу работу прозрачной. Сначала появились онлайн-трансляции с заседаний, потом стенограммы. В прошлом году Законодательное собрание перешло на поименное голосование. По моему мнению, парламент должен быть открыт не только для журналистов, но и для горожан, - написал Александр Бельский.

Напомним, 2 ноября депутаты на заседании Законодательного собрания во втором чтении одобрили корректировку бюджета Петербурга на текущий год. Поправки в основной документ вносил глава города Александр Беглов. Были увеличены доходная и расходная части городской казны.