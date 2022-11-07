Жители Петербурга смогут посещать заседания Законодательного собрания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заседания Законодательного собрания Петербурга теперь смогут посещать жители города. Записаться петербуржцы могут уже сейчас через интернет-приемную. Об этом в своем-телеграм-канале сообщает спикер ЗакСа Александр Бельский 7 ноября.

- Мы последовательно делаем нашу работу прозрачной. Сначала появились онлайн-трансляции с заседаний, потом стенограммы. В прошлом году Законодательное собрание перешло на поименное голосование. По моему мнению, парламент должен быть открыт не только для журналистов, но и для горожан, - написал Александр Бельский.

Напомним, 2 ноября депутаты на заседании Законодательного собрания во втором чтении одобрили корректировку бюджета Петербурга на текущий год. Поправки в основной документ вносил глава города Александр Беглов. Были увеличены доходная и расходная части городской казны.