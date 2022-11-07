На 56% сократилось количество изъятых поддельных денег в Петербурге

Мошенники стали реже подделывать денежные купюры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в третьем квартале 2022 года из обращения выведено 511 поддельных банкнот и монет Банка России. По сравнению с таким же периодом прошлого года в Северо-Западном федеральном округе количество подделок снизилось на 54 процента.

- Особенно заметное снижение количества поддельных купюр зафиксировано в Санкт-Петербурге: из обращения изъято на 56 процентов меньше банкнот, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного Главного управления Банка России.

Сообщается, что чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом в пять тысяч рублей. В третьем квартале этого года специалисты изъяли 422 такие банкноты. На втором месте по подделкам – купюры номиналом в 1000 рублей. Их изъято 169 штук.