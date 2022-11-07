«Ленинградский монумент» установят в Ташкенте в знак благодарности узбекскому народу

На месте будущего «Ленинградского монумента» установлен закладной камень Фото: Пресс-служба Смольного

На месте будущего «Ленинградского монумента» в Ташкенте установили закладной камень. Он появился в мемориальном комплексе «Парк Победы». В торжественной церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Ленинградцы-петербуржцы благодарны узбекскому народу. Воины-узбекистанцы защищали блокадный Ленинград и принимали эвакуированных жителей. Низкий поклон ветеранам. Вечная память героям! – сказал глава города на торжественной церемонии.

Губернатор Петербурга также посетил Государственный музей Славы и возложил венок и цветы к мемориалу «Ода стойкости». Позже он встретился с проживающими в Ташкенте блокадниками и вручил им подарки, в том числе чайные наборы.

По существующим данным, из блокадного Ленинграда в Ташкент были эвакуированы более пяти тысяч детей, а также научные институты, вузы и заводы.