Полицейский, сломавший нос велосипедисту в Петербурге, получил условный срок

Сотрудник полиции избил велосипедиста Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор полицейскому, который избил велосипедиста. Сотрудник правоохранительных органов признан виновным по статье «превышение должностных полномочий».

- 29 марта 2020 года полицейский патрулировал Приморский район. В 9 вечера он увидел, что велосипедист проехал по пешеходному переходу и не слез перед этим со средства передвижения. Он решил проверить причастность велосипедиста к хищению велосипедов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Парень попытался уехать от сотрудника полиции, но тот догнал его и избил: два раза ударил по лицу, один раз ногой в спину и один раз по ноге. Полицейский сломал велосипедисту нос: врачи зафиксировали закрытый перелом костей.

В итоге, суд назначил мужчине четыре года условно. Два года он не сможет работать в правоохранительных органах.