Петербуржцы совершили 32 миллиона поездок по пересадочному тарифу «60 минут»

Тариф действует в троллейбусе, трамвае и автобусе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга и гости города совершили 32 миллиона поездок с использованием посадочного тарифа «60 минут». Такие показатели зафиксированы за период с 1 апреля по 1 ноября. Это почти четверть от общего количества поездок по «Подорожнику».

- Тариф действует в троллейбусе, трамвае и автобусе. Первая поездка в течение часа 40 рублей, вторая – 10 рублей. А третья и последующая – бесплатно. Таким образом, пассажир платит не больше 50 рублей, - напомнили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Также, специалисты напомнили, что если вторая поездка будет на метро, то посадочный тариф прекращает свое действие. А если при оплате поездки не срабатывает пересадочный тариф, то виной всему повреждение данных на карте и реквизитов очередной поездки. В таком случае нужно обращаться на горячую линию ГКУ «Организатор перевозок» по номеру 576-55-55.