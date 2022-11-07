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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 19:58

Машина перевернулась на крышу на проспекте Маршака в Петербурге

Перевернутую «Жигули» посреди дороги сфотографировали очевидцы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Перевернутую «Жигули» посреди дороги сфотографировали очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

Перевернутую «Жигули» посреди дороги сфотографировали очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

Перевернутую машину заметили автомобилисты в Красногвардейском районе Петербурга. Сообщение об этом появилось в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 7 ноября.

- Машинка устала на перекрестке улицы Корнея Чуковского и проспекта Маршака, - рассказал мужчина в паблике в социальной сети.

Пользователи заметили, что такая неприятная ситуация приключилась с российским автомобилем «Жигули». Некоторые подписчики вообще удивились появлению на дорогах старого отечественного автопрома.

- Ого, живая «семерка», - написал один из комментаторов.

На фотографии рядом с перевернутым автомобилем никого нет. О пострадавших не сообщается.