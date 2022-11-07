Ворону-футболистку заметили во дворе дома жители Кудрово

Необычную птицу заметили жители Кудрово Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычную птицу заметили жители Кудрово. Пока люди греются в квартирах, ворона-футболистка согревается на улице с помощью занятий спортом. Видео со спортсменкой опубликовали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

- В жилищном компексе ID Kudrovo была замечена ворона-спортсменка, - написали в мессенджере.

На опубликованных кадрах видно, что птица нашла какой-то мячик и пыталась схватить его клювом, но сделать этого не получалось: мячик отскакивал от вороны. Потом спортсменке надоело происходящее, и она попрыгала в сторону от игрушки.

Птица очень понравилась пользователям, в комментариях они поделились эмоциями.

- Как смешно и забавно, птичка развлекается, - прокомментировала пост женщина.

- Такие они классные и умные, эти вороны, - написала другая подписчица телеграм-канала.