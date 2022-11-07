Водитель «БМВ» сбежал с места ДТП на Приморском проспекте в Петербурге

Водитель «БМВ» покинул место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Два автомобиля столкнулись в северной части Петербурга. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 7 ноября.

- Столкновение на Приморском проспекте 139. «БМВ» укатился на соседнюю улицу, - написал мужчина в паблике в социальной сети.

По словам очевидцев, водитель «БМВ» въехал в машину «Крета», пытаясь опередить ее. В итоге, удар пришелся в водительскую дверь иномарки.

При этом сообщается, что водитель «БМВ» покинул место ДТП. Вышел из машины прямо на дороге и сбежал. Возможно, причина такого поступка в том, что автомобиль не его. На место приехала машина скорой помощи. Однако о пострадавших не сообщается.

К обсуждению сразу присоединились другие пользователи. Кто-то поддержал сбежавшего водителя, а кто-то возмутился такой ситуации.