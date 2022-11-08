Количество срочных продаж квартир выросло вдвое в Петербурге с начала года

В Петербурге стали чаще продавать квартиры с пометкой «срочно» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с начала года увеличилось количество продаж с пометкой «срочно». Только в октябре 2022 года на этот сегмент пришлось 4 процента жилья от общего количества продаж. Об этом сообщают специалисты сервиса "Циан.Аналитика".

- В Петербурге в октябре 2022 года продали почти 4 процента жилья с пометкой «срочно». это в два раза больше, чем в январе. В среднем по России на долю срочных продаж также пришлось 4 процента, - говорится в исследовании.

Рост срочных продаж начался в марте. Больше всего квартиры стали продавать в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В столице России рост срочных продаж достиг 3,1 процентов.

При этом цены на такие квартиры продавцы снижают не очень сильно. Средний срок экспозиции по срочным объявлениям всего на 5 дней меньше, чем по рынку в целом.