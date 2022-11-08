Атлантическое тепло и дожди ждут Петербург 8 ноября

Дождливо и тепло будет в Петербурге 8 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стало тепло, но очень пасмурно. Во вторник, 8 ноября 2022 года, Северная столица окажется под влиянием атлантического циклона, благодаря которому температура воздуха поднимется до плюс 9 градусов. Однако, выходя на улицу, обязательно нужно прихватить зонт, так как будут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние циклона, причем окажется практически в его центре. В такой ситуации в регион придут новые порции влажного и теплого атлантического воздуха. Это сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура воздуха еще подрастет, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге потеплеет до плюс 7-9 градусов, по Ленинградской области в пределах 5-10 градусов тепла. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду. Ожидается, что за сутки в регионе выпадет до 5-10 мм осадков.

В среду вновь пасмурно и дождливо, и также, как и сегодня, тепло.