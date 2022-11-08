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НовостиОбщество8 ноября 2022 5:00

Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября 2022 года

Двух болельщиков задержали за массовую драку на матче «Зенита» в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября 2022 года

Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября 2022 года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Комсомолка" собрала последние новости о том, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября 2022 года. Так, после недавнего матча "Зенита" и "Ахмата", который прошел 5 ноября на стадионе "Газпром Арена", в городе задержали двух болельщиков, которые стали зачинщиками массовой драки. Двум братьям, которые устроили драку, суд назначил административный арест на сутки.

Полиция разыскивает водителя автомобиля "БМВ", который устроил ДТП на Приморском проспекте, а после этого сбежал. Машина въехала в другой автомобиль, пытаясь его обогнать.

В Петербурге суд назначил условный срок полицейскому, который сломал нос велосипедисту. Страж порядка решил, что парень украл велосипед и решил его жестко задержать. В итоге он догнал велосипедиста, ва раза ударил по лицу, один раз ногой в спину и один раз по ноге. За это полицейский получил четыре года условно и два года не сможет работать в правоохранительных органах.

Что касается погоды в Петербурге, то она будет теплая, но дождливая. Ожидается до плюс 9 градусов, а за сутки в регионе может выпасть до 5-10 мм осадков.