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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 5:33

Квартира загорелась на улице Уточкина в Петербурге утром 8 ноября

Возгорание произошло на кухне
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пожар произошел в жилой квартире в Приморском районе Петербурга

Пожар произошел в жилой квартире в Приморском районе Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар произошел в жилой квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорание поступило на пульт экстренной службы в 6:12 часов утра 8 ноября 2022 года. На место незамедлительно выехала бригада спасателей в составе трех пожарных машин и 15 человек личного состава МЧС.

- В дома 2, корпус 2, по улице Уточкина горела двухкомнатная квартира. В жилье на кухне обгорела обстановка на площади двух квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Спасатели в течение 16 минут смогли локализовать огонь. По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.

На данный момент на месте работают специалисты, которые устанавливают причину возгорания.