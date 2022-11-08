Мукомольный комбинат построят в Петербурге

В Петербурге планируют построить мукомольный комбинат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются построить мукомольный комбинат. Власти города объявили конкурс на проектирование здания для производства. Его планируется разместить на проспекту Обуховской Обороны. Об этом 8 ноября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- По данным сайта госзакупок, проектирование строительства объекта сейчас оценивается в 154 миллиона рублей, - сообщает издание.

Подрядчик должен будет спроектировать корпус производства с мельницей и лабораторией. Также потребуется корпус для хранения готовой продукции и линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта, котельные и площадки для тягачей.

Планируется, что предприятие будет выпускать пшеничную и ржаную муку, манную крупу, отруби и корма.

Заявки будут приниматься до 22 ноября. Сами работы необходимо выполнить до конца следующего года.