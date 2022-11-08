Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто8 ноября 2022 6:01

Пробки в 6 баллов сковали Петербург утром 8 ноября

Автомобили плотно стоят в Приморском, Петроградском и Калининском районах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пробки в 6 баллов сковали Петербург утром 8 ноября

Пробки в 6 баллов сковали Петербург утром 8 ноября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром в Санкт-Петербурге началось с пробок. К 9 часам ситуация на дорогах оценивается в шесть баллов. Плотнее всего автомобилисты стоят в Приморском, Петроградском и Калининском районах.

- Утром в Петербурге пробки в шесть баллов. Ожидается, что к 11 часам утра дороги снова станут свободны, - сообщает сервис "Яндекс".

Серьезный затор наблюдается на проспекте Энгельса от самой развязки с КАД, далее переходя в Большой Сампсониевский проспект. Также стоит Кантемировская улица в сторону центра. Сложная ситуация в Приморском районе от станции метро "Пионерская" до "Черной речки".

Затруднено движение по Кушелевской дороге, по улице Руставели, а также на внешней стороне КАД близ Мурино.

Очень плотное движение на Петроградской стороне и Васильевском острове. Полностью стоят Воскресенская набережная, набережная Кутузова и Дворцовая.