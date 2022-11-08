Колесов рассказал о самых теплых днях ноября в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришел атлантический циклон, который принес в город тепло и дожди. Во вторник, 8 ноября 2022 года, в Северной столице до плюс 9 градусов. Однако это не самые теплые дни, какие бывали в ноябре за историю города. Об этом рассказал главный синоптик Культурной столицы Александр Колесов.

- Максимумы температуры в Санкт-Петербурге были зафиксированы 9 ноября 1926 года, когда температура поднялась до плюс 9,3 градусов, 10 ноября 2019 года - плюс 10,1 градусов и 11 ноября 2008 года - плюс 10,8 градусов, - рассказал специалист.

Сегодня же температура не достигнет плюс 10 градусов, однако в последующие дни еще есть вероятность, что прогрев может достичь экстремумов температуры воздуха для отдельных дней.

В выходные дни начнется похолодание и рекордов там можно уже не ждать.