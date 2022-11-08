Призывников Ленобласти отправят на срочную службу 9 ноября

Призывников Ленобласти отправят на срочную службу в армию 9 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Ленинградской области 9 ноября 2022 года отправят призывников на срочную службу. Осенний призыв в этом году начался 1 ноября из-за частичной мобилизации. Первых новобранцев будут провожать со сборного пункта области, который находится на набережной Фонтанки в Петербурге. Об этом рассказали в региональной администрации.

- Перед призывниками с напутственными словами выступят ветераны боевых действий, представители воинских частей и военного комиссара Ленинградской области, запланировано вручение пластиковой электронной карточки, построение перед отправкой, посадка на автобусы и отправка в воинскую часть, - сообщили в администрации Ленобласти.

Напомним, что на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Служить они будут год. Солдаты-срочники в отличие от мобилизованных не направляются на прохождение службы в зоне спецоперации.