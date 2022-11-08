Михаила Шаца* внесли в список иноагентов за гонорар от благотворительного фонда

Стало известно, за что Михаила Шаца* внесли в реестр иноагентов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный комик и телеведущий Михаил Шац* был внесен в реестр иноагентов. Рассматривал иск Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Адвокат шоумена Александр Передрук 8 ноября 2022 года рассказал "КП-Петербург", что стало причиной для такого решения.

- В качестве "иностранного финансирования" актеру и юмористу вменили получение гонорара от российского Благотворительного фонда семьи Рыбаковых за участие в роли ведущего в мероприятии 30 апреля 2022 года, - пояснил адвокат.

Также отмечается, что Шац внесен в реестр "СМИ-иноагентов" за ведение аккаунтов в социальных сетях и участие в одной программе на одном из телеканалов-иноагентов.

На данный момент окончательное решение еще не вынесено. Следующее слушание назначено на 28 ноября.

*Включен в реестр "СМИ-иноагентов".