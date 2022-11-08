Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 7:20

ЗакС Петербурга направил Мишустину предложения по усилению охраны в школах

Депутаты разработали новые меры после стрельбы в ижевской школе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ЗакС Петербурга направил Мишустину предложения по усилению охраны в школах

ЗакС Петербурга направил Мишустину предложения по усилению охраны в школах

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили новые меры по охране школ в стране после трагической стрельбы в школе в Ижевске. Эти предложения уже были направлены председателю правительства России Михаилу Мишустину. Об этом 8 ноября 2022 года рассказал глава парламента города Александр Бельский.

- Депутаты рекомендуют ужесточить контроль за людьми с серьезными психическими расстройствами, - рассказал Бельский.

Так, предлагается минимум раз в месяц направлять в полицию данные о потенциально опасных пациентах психоневрологических диспансеров. Также оперативно сообщать правоохранительным органам, если психически нездоровый человек длительное время отсутствует дома.

Проект обращения к министрам внутренних дел и здравоохранения рассмотрим на ближайшем заседании ЗакСа.