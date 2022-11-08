ЗакС Петербурга направил Мишустину предложения по усилению охраны в школах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили новые меры по охране школ в стране после трагической стрельбы в школе в Ижевске. Эти предложения уже были направлены председателю правительства России Михаилу Мишустину. Об этом 8 ноября 2022 года рассказал глава парламента города Александр Бельский.

- Депутаты рекомендуют ужесточить контроль за людьми с серьезными психическими расстройствами, - рассказал Бельский.

Так, предлагается минимум раз в месяц направлять в полицию данные о потенциально опасных пациентах психоневрологических диспансеров. Также оперативно сообщать правоохранительным органам, если психически нездоровый человек длительное время отсутствует дома.

Проект обращения к министрам внутренних дел и здравоохранения рассмотрим на ближайшем заседании ЗакСа.