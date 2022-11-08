Петербург стал одним из самых шумных городов России по версии Роспотребнадзора

Петербург признали одним из самых шумных городов России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург включили в список самых шумных городов России. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на замглавы управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрея Гуськова. Кроме Северной столицы в «шумный рейтинг» попали Москва, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. Основными источниками шума специалисты называют транспорт, а также крупные промышленные предприятия и стройки. Из-за этого у людей могут быть постоянные головные боли, усталость и отклонения в работе нервной и сердечно-сосудистой систем.

- Вклад автомобильного транспорта в разных населенных пунктах в общесуммовую картину составляет от 40 до 70 процентов, - цитируют в издании эксперта Роспотребнадзора.

Что касается самых тихих регионов РФ, то тут лидируют Камчатка, Калмыкия и Карачаево-Черкесия. В Роспотребнадзоре уверены, что там жить гораздо спокойнее и полезнее для здоровья.