Повара китайского ресторана из Петербурга задержали за изнасилование дочери

Повара китайского ресторана в Петербурге обвинили в инцесте Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге задержали повара китайского ресторана за изнасилование дочери. О преступлении в полицию заявила мать 15-летней девочки. Об этом 8 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 7 ноября в полицию обратилась 38-летняя женщина и рассказала, что ее 42-летний муж в течение четырех лет насилует их дочь, которой сейчас 15 лет, - рассказал источник.

Женщина уточнила, что мужчина начал насиловать ребенка в 2018 году и это все продолжалось до октября 2022 года. На момент, когда начался инцест, ребенку было всего 11 лет.

Известно, что семья приехала из Узбекистана в сентябре 2021 года.

Полиция задержала подозреваемого в квартире на проспекте Луначарского. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.