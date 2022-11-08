Рождественская ярмарка на 2,5 месяца ограничит движение транспорта в центре Петербурга

На время работы рождественской ярмарки будет ограничена парковка и проезд по Дворцовой площади. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проведение традиционной рождественской ярмарки почти на 2,5 месяца ограничит проезд по центру Петербурга. А точнее, по дворцовой площади. Именно здесь развернется новогодний городок с катальной горкой.

- С ноля часов 10 ноября 2022 года до 23.59 23 января 2023 года будет действовать запрет остановки в проезде вдоль дома 4 по Дворцовой площади, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

А после установки новогодней елки, что должно произойти до 8 декабря, Дворцовую площадь полностью закроют для движения транспорта. Он водится с ноля часов 13 декабря 2022 года до 23.59 23 января 2023 года.

Напомним, что в нынешнем году основные торжественные мероприятия в центре Петербурга будут отменены. Не состоится концерт на Дворцовой площади и новогодние фестивали. Но будут сохранены рождественские ярмарки на Манежной и Дворцовой площадях.