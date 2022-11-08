Сирены завыли из рупоров в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проверка систем оповещения началась в Петербурге. Сначала, ровно в 10:30, жителей Северной столицы из громкоговорителей предупредили о начале плановой проверки, а потом над городом завыли сирены.

- Прямо сейчас, с 10:30 до 11:00, в Петербурге проходит плановая проверка систем оповещения,- сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

В проверке задействованы как уличные системы оповещения - электромеханические сирены, громкоговорители, так и теле- радиоканалы. По ним идет информационное сообщение о проверке Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Санкт Петербурга (РАСЦО).

Пугаться проверки не надо, это регулярное мероприятие для установления состояния работоспособности системы.