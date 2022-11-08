Рекорд тепла ожидается в Петербурге 9 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург идет на теплый рекорд. Во вторник, 8 ноября 2022 года, в Северной столице ожидается до плюс 7-9 градусов, однако в среду окажется еще теплее. Тогда-то и может быть обновлен суточный максимум. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Аномально теплые воздушные массы, температура которых превышает норму на 5-7 градусов, задержатся над северо-западными областями страны еще три последующие дня. В такой ситуации в Северной столице днем термометры будут вплотную приближаться к 10-градусной отметке, а возможно немного и превысят ее, что может привести к новым рекордам тепла, - сообщил синоптик.

Для 9 ноября рекорд был установлен в 1926 году, когда температура воздуха достигла плюс 9,3 градусов.

Насладиться теплой погодой можно будет лишь эту неделю, так как начиная с воскресенья в город вернутся холода.