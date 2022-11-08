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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:21

Инвалидам по зрению предложили доплачивать на содержание собак-проводников в Петербурге

Региональная доплата составит около 35,5 тысяч рублей в год
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге инвалидам по зрению предлагают доплачивать на содержание собак-проводников из регионального бюджета

В Петербурге инвалидам по зрению предлагают доплачивать на содержание собак-проводников из регионального бюджета

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания предложили доплачивать инвалидам по зрению на содержание собак поводырей. Сейчас такой поддержки в городе нет. Документ уже внесен на рассмотрение городского парламента. Об этом 8 ноября 2022 года рассказал депутат Денис Четырбок.

- Сейчас инвалидам по зрению, у которых есть собака-проводник, положена лишь компенсация из федерального бюджета, выплачиваемая один раз в год, однако для полноценного содержания и ветеринарного обслуживания животного ее недостаточно, - сообщил депутат.

В 2022 году федеральная компенсация составляет порядка 28 тысяч рублей в год. Однако только на корм уходит около 80 тысяч рублей, и это без учета средств, необходимых для ветеринарного обслуживания животного. В Петербурге предложили предоставлять инвалидам региональную доплату около 34,5 тысяч рублей. Если закон будет принят, то мера поддержки заработает с 1 января 2024 года.