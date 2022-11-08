Человеческую кость нашли за гаражами в Рыбацком в Петербурге

Найденная в Рыбацком кость оказалась человеческой Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге местный житель нашел страшную находку. Вечером в Рыбацком за гаражами мужчина обнаружил кость, очень похожую на человеческую. О своей находке он сообщил в полицию. Об этом 8 ноября 2022 года рассказало АН "Оперативное прикрытие".

- Около 17 часов 6 октября в полицию позвонил 43-летний мужчина. Он рассказал, что за гаражами у дома 7 по Караваевской улице нашел человеческую кость, - сообщил источник.

На место прибыли правоохранители и изъяли кость, похожую на большую берцовую. Останки были направлены в морг на экспертизу. Исследование подтвердило, что кость человеческая.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Проводится расследование.