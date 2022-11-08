Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 ноября 2022 8:54

Лже-полицеский обманул петербургскую пенсионерку на миллион рублей

Женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пенсионерка отдала "полицейскому" миллион рублей.

Пенсионерка отдала "полицейскому" миллион рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна петербургская пенсионерка попалась на удочку бессовестных мошенников и лишилась огромной суммы денег. На этот раз обманщик представился не работником банка, а следователем полиции. Он убедил пожилую женщину, что ее сбережения кто-то пытается украсть.

- Старушка заволновалась, однако незнакомец успокоил ее, заявив, что деньги можно перевести на «безопасный» счет, - пишет «Мойка 78».

«Полицейский» назвал банковские реквизиты, на которые надо перечислить деньги и по телефону шаг за шагом инструктировал пенсионерку, пока она не отправила мошенникам миллион рублей.

После этого «следователь» перестал отвечать на звонки. Женщина пошла к настоящим полицейским, которые возбудили уголовное дело. Обманщика ищут.