Лже-полицеский обманул петербургскую пенсионерку на миллион рублей

Пенсионерка отдала "полицейскому" миллион рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна петербургская пенсионерка попалась на удочку бессовестных мошенников и лишилась огромной суммы денег. На этот раз обманщик представился не работником банка, а следователем полиции. Он убедил пожилую женщину, что ее сбережения кто-то пытается украсть.

- Старушка заволновалась, однако незнакомец успокоил ее, заявив, что деньги можно перевести на «безопасный» счет, - пишет «Мойка 78».

«Полицейский» назвал банковские реквизиты, на которые надо перечислить деньги и по телефону шаг за шагом инструктировал пенсионерку, пока она не отправила мошенникам миллион рублей.

После этого «следователь» перестал отвечать на звонки. Женщина пошла к настоящим полицейским, которые возбудили уголовное дело. Обманщика ищут.